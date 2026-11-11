Артисты из карельского села выступили перед ветеранами и новобранцами

Фронтовая концертная бригада «За мирное небо» из Пряжинского района продолжает дарить свое творчество тем, кто защищает страну

Фото: Александр Пшенников

Святозерские артисты выступили перед воинами и ветеранами. Новобранцы восторженно встретили выступление бригады. Молодые бойцы не скупились на аплодисменты, подпевали вместе с артистами.

«А финал был плясовой», – поделился руководитель бригады Александр Пшенников, отметив, что зрители горячо благодарили артистов.

С 2022 года фронтовая концертная бригада совершила уже 36 выездов в зону специальной военной операции. Артисты дали сотни концертов на передовой, выступая в самых разных условиях: в блиндажах, окопах, землянках, на опушках лесопосадок, а также в госпиталях. Кроме того, они давали концерты для мирного населения на территориях, граничащих с Украиной.

Каждая поездка сопровождается доставкой тонн гуманитарной помощи, которую собирают всем миром.