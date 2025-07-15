Ермолаев объяснил, почему инвесторы получают землю без торгов

Передача земельного участка в аренду инвестору без торгов имеет немало преимуществ в сравнении с торгами. Об этом рассказал вице-премьер карельского правительства по вопросам экономики Олег Ермолаев

По его словам, такой механизм существует в российском законодательстве с 2015 года, с тех пор им пользуются все без исключения регионы.

- Логика была в том, что государство не должно зарабатывать на продаже или сдаче в аренду участка. Средства от продажи или аренды земли для региона не имеют решающее значение по сравнению с будущими налоговыми платежами, а вот для инвестора могут стать стоп-фактором. Намного выгоднее, если придут инвесторы на определенные условия, построят современное производство, создадут рабочие места, заплатят налоги,

– отметил Ермолаев.

На торгах участки нередко покупают не под реализацию проекта, а на перспективу – в итоге земля может годами не использоваться. Отданный без торгов участок с гораздо большей вероятностью будет пущен в дело: инвестор в этом случае должен отвечать жестким требованиям. В Карелии инвестор, имеющий право получить участок без торгов, должен предложить инвестпроект стоимостью от 100 млн рублей (в отдельных сферах – от 30 млн), представить бизнес-план проекта с конкретными сроками реализации, доказать, что у него есть необходимые средства.

Популярность этого механизма в Карелии растет. С 2022 года регион получил в его рамках более 3,5 млрд рублей инвестиций.

Вице-премьер привел несколько примеров уже реализованных проектов, земля под которые была получена без торгов.

- Завод по переработке морской рыбы в Кондопоге. Рыбу ловят в северных морях, а перерабатывают у нас. Завод построили в Карелии, потому что были преференции. Спорткомплекс «Динамо» в Петрозаводске также получил землю без торгов. Предприятие «Русский лесной альянс» в Петрозаводске не работало бы в Петрозаводске, если бы не такая возможность. Как и технопарк «Карельские продукты», который уже принял 15 резидентов. Туробъект около водопада «Белые мосты» — та же история,

– сказал Олег Ермолаев.

Вице-премьер добавил, что передачу земли инвесторам без торгов можно назвать удачным примером государственно-частного партнерства, приносящего пользу и бизнесу, и региону – в виде рабочих мест и налогов.

Фото: Людмила Корвякова