Жительница Карелии лишилась миллиона в погоне за быстрым заработком

Мошенники выманили у петрозаводчанки более миллиона рублей

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В полицию Петрозаводска обратилась 51-летняя местная жительница и сообщила, что у нее похитили более миллиона рублей.

Женщина познакомилась через интернет с мужчиной и сообщила ему, что ищет подработку. Новый знакомый предложил зарабатывать на продаже криптовалюты. Петрозаводчанка согласилась.

«Представитель» инвестиционной компании связался с женщиной, помог установить специальное приложение. Под его руководством петрозаводчанка оформляла кредиты, а после заемные деньги и свои накопления переводила на специальный счёт. Пару раз ей удавалось вывести прибыль, но после крупного взноса женщина потерпела фиаско.

На инвестициях женщина потеряла более миллиона рублей, уточнили в МВД по РК.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.