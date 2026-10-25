Жительница Карелии лишилась миллиона в погоне за быстрым заработком

В полицию Петрозаводска обратилась 51-летняя местная жительница и сообщила, что у нее похитили более миллиона рублей.
Женщина познакомилась через интернет с мужчиной и сообщила ему, что ищет подработку. Новый знакомый предложил зарабатывать на продаже криптовалюты. Петрозаводчанка согласилась.
«Представитель» инвестиционной компании связался с женщиной, помог установить специальное приложение. Под его руководством петрозаводчанка оформляла кредиты, а после заемные деньги и свои накопления переводила на специальный счёт. Пару раз ей удавалось вывести прибыль, но после крупного взноса женщина потерпела фиаско.
На инвестициях женщина потеряла более миллиона рублей, уточнили в МВД по РК.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.