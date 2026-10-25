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25 октября 2026
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Общество

Жителей Петрозаводска пригласили на субботник на «Фонтаны»

Отремонтировать мост на трассе «Фонтаны» предложили петрозаводчанам
Фото: «Петрозаводск говорит»

Очередная уборка на трассе «Фонтаны» состоится 31 октября в 10 утра. Об этом сообщили в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск». 

Жителей города пригласили присоединиться к субботнику, обозначив одну из главных задач – доделать заключительный мост, расположенный перед вторым фонтаном. 

Субботник на трассе "Фонтаны"

Организаторы мероприятия рассказали о результатах прошедшего в эту субботу дня чистоты. Неравнодушные петрозаводчане выполнили огромный объем работы: убрали ветки от поваленных деревьев рядом с кафе, покрасили качели на развилке, доделали забор в начале трассы, отремонтировали два моста и другое.

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