Будущим полицейским в Петрозаводске предлагают зарплату до 85 тысяч

В Госавтоинспекции озвучили требования к кандидатам на службу в полиции

фото «Петрозаводск говорит»

Петрозаводчанам предлагают стать полицейскими. Свежие силы требуются дорожной полиции. В Госавтоинспекции озвучили требования к кандидатам и рассказали о преимуществах службы.

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Есть требования по возрасту: от 18 до 45 лет, образованию - высшее или среднее профессиональное (квалификация и специальность), за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих (по профессии). В ГАИ возьмут мужчин с российским гражданством, прошедших военную службу и годных по здоровью и морально-психологическим качествам.

Будущим полицейским гарантируют ежегодный отпуск (45 суток), оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно раз в год, медицинское и санаторно-курортное обслуживание, карьерный рост, бесплатное форменное обмундирование, льготы, выплату при рождении ребенка. Зарплату предлагают в пределах 55-85 тысяч рублей и обещают регулярный рост. Тем, кто хочет стать инспектором ДПС, предлагают связаться с отделом кадров.