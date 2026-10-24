Названа причина масштабного сбоя в Интернете

В Карелии восстановили интернет и связь

изображение сгенерировано Алисой AI

Провайдер назвал причину масштабного сбоя в Интернете в Карелии. 24 октября пользователи «Сампо.ру» не могли попасть в глобальную Сеть. С неполадками столкнулись в Петрозаводске и Карелии.

Интернет восстановили около девяти вечера. В паблике «Сампо.ру» появилось объяснение масштабного сбоя.

«После недавней атаки БПЛА на Ленинградскую область были повреждены опоры ЛЭП, по которым проходит наш магистральный кабель», - заявили в интернет-компании.

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Вслед за интернетом возникли проблемы и со связью. В частности, петрозаводчане не могли дозвониться до Единой дежурно-диспетчерской службы. В организации неполадки объяснили «техническими причинами» и «трудностями с телефонной связью». Около девяти вечера в ЕДДС заявили, что служба работает в штатном режиме.