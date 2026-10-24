Ученые Карелии выяснят, как соцсети меняют жизнь в Арктике

Проект ПетрГУ вошел в число победителей престижного конкурса

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Проект команды ученых ПетрГУ вошел в число победителей конкурса от Российского научного фонда. Всего поддержку получат 853 проекта. Карельские ученые будут проводить исследование на тему того, что значит быть северянином в эру Интернета.

«Поддержку РНФ получило исследование Трансформация пространственной идентичности в цифровую эпоху: изменения «северности» в Российской Арктике» старшего научного сотрудника, кандидата социологических наук Анны Симаковой», - сообщили в пресс-службе карельского вуза.

Проект посвящен тому, как цифровые технологии меняют представления жителей регионов Арктической зоны о себе и своем месте – о том, что значит «быть северянином» в эпоху интернета и социальных сетей. Исследование проведут в 2027-2028 годах.