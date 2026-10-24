Вслед за Интернетом в столице Карелии поломалась и связь

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Петрозаводчане не смогут дозвониться до ЕДДС сегодня вечером. О неполадках со связью предупредили в сообществе Единой дежурно-диспетчерской службы.

«По техническим причинам, не зависящим от МКУ ЕДДС, возникли трудности с телефонной связью», - написали вечером в субботу в группе службы и добавили, что «возобновление связи возможно после 23 часов сегодня».

Вечером 24 октября петрозаводчане столкнулись с проблемами со связью. Абоненты провайдера «Сампо.ру» уже несколько часов жалуются на проблемы с выходом в Сеть. Сервис Downdetector фиксирует жалобы также и на проблемы с мобильной связью.

«Нет домашнего интернета», «Нет мобильной связи», - пишут пользователи.