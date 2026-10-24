Масштабный сбой оставил пользователей без Интернета

В Карелии пользователи одного из провайдеров уже несколько часов не могут выйти в Сеть

изображение сгенерировано Алисой AI

Интернет лег в Петрозаводске. Один из провайдеров предупредил о проблемах с доступом в сеть.

«Интернет лег. Уже чиним»,

- написали в сообществе «Сампо.ру».

В сообществе также написали, что задействованы все силы для решения проблемы. Пользователям предложили проголосовать, к какому времени проблему устранят.

Со сбоем самповского интернета столкнулись пользователи как в Петрозаводске, так и Карелии. Неполадки зафиксировал и сервис Downdetector. Жалобы посыпались после трех часов, к шести вечера ситуация не изменилась.

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«Сампо ру - нет сети. Техподдержка не отвечает», - жалуются пользователи.

«Не работает Сампо», - пишут граждане.

«Нет домашнего Интернета» - жалуются пользователи.