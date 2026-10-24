Масштабный сбой оставил пользователей без Интернета

Интернет лег в Петрозаводске. Один из провайдеров предупредил о проблемах с доступом в сеть.
«Интернет лег. Уже чиним»,
- написали в сообществе «Сампо.ру».
В сообществе также написали, что задействованы все силы для решения проблемы. Пользователям предложили проголосовать, к какому времени проблему устранят.
Со сбоем самповского интернета столкнулись пользователи как в Петрозаводске, так и Карелии. Неполадки зафиксировал и сервис Downdetector. Жалобы посыпались после трех часов, к шести вечера ситуация не изменилась.
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«Сампо ру - нет сети. Техподдержка не отвечает», - жалуются пользователи.
«Не работает Сампо», - пишут граждане.
«Нет домашнего Интернета» - жалуются пользователи.