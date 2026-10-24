Эксперт дал советы по избавлению от мошек в квартире

Названы неожиданные места размножения мошек на кухне

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Яйца на лапках и гниль внутри: мелкие мошки могут быть опасны. Плодовые мушки быстро размножаются в теплом помещении. Дрозофилы могут присутствовать на фруктах в виде микроскопических яиц или личинок, либо появляться в ходе созревания и брожения.

От яйца до взрослой особи мушка развивается всего за 8-10 дней. Активно насекомое размножается на перезревших фруктах, овощах и любых влажных сладких средах (сок, варенье, компот, остатки чая), а также на кухонных губках. Продукты, по которым ползают эти мухи, лучше помыть, так как на лапках мух могут быть бактерии, личинки или яйца.

«Если мушки массово ползают по фрукту - это верный признак того, что внутри уже идут процессы гниения и брожения», - предупредила эксперт в беседе с «Доктором Питером». Такой продукт лучше выбросить.

Чтобы избавиться от назойливых дрозофил, нужно убрать их «еду» и лишить среды для размножения. Переспелые фрукты и овощи следует убрать или охладить, мусор нужно выкидывать каждый день, а ведро мыть. Можно сделать ловушку. Для этого в стакан с яблочным уксусом (сладким компотом) добавить каплю средства для мытья посуды, емкость затянуть пленкой с отверстиями.

Трубы нужно промыть кипятком либо содой с уксусом, кухонные полотенца и губки постирать в горячей воде. Также следует проверить пакеты с крупами, мукой и сахаром – иногда мушек привлекают и эти продукты.

Если через 10-14 дней после уборки мушки продолжили летать, значит в доме осталась благоприятная для них среда – завалялся мокрый пакет или грязная губка, а может быть остался сгнивший фрукт или овощ.