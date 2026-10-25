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25 октября 2026
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Мир

Домашняя арена сборной Латвии по футболу превратится в жилой квартал

В Риге застроят жильем футбольный стадион национальной сборной страны
Футбольный стадион
Фото создано с помощью Алиса AI

Стадион «Сконто» в Риге, являющийся домашней ареной сборной Латвии по футболу, скоро превратится в строительную площадку. Через несколько лет здесь появится городской квартал. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на агентство Leta.

Уточняется, что пока будет вестись подготовка проекта, стадион останется в распоряжении спортсменов. По оценкам экспертов, у футболистов есть в запасе от трех до пяти лет.

По данным источника, в Латвии планируют построить новый стадион для национальной сборной вместимостью 15 тысяч зрителей. Возведение объекта может обойтись в 86 млн евро. Пока не определено местоположение спортивного сооружения.

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