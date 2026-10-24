Карабинеры погрузились в море и сделали историческое открытие в Италии

Затонувший античный корабль обнаружили у берегов Италии

Фото: «Петрозаводск говорит»

У берегов Лигурии (Италия) обнаружили амфоры с затонувшего античного торгового судна. Ученые склоняются к версии, что сосуды подняты с корабля, который почти 70 лет считался «призраком».

Амфоры, предположительно относящиеся к рубежу II–I веков до нашей эры, нашли карабинеры во время тренировочных погружений. Они опустились на глубину 40 метров.

Точные размеры самого корабля пока определить не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

Археологи заговорили о корабле в конце 1959 года, когда были совершены первые погружения. Однако точные координаты судна были утрачены со временем.