Жителям Петрозаводска по ночам пришлось в одиночку побеждать боль

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 24 октября в 2006 году

фото стопкадр

Тех, кто не заботился о своих зубах смолоду, ровно 20 лет назад ожидало тяжкое испытание. Петрозаводчане, которые ночью отправились в стоматологическую поликлинику на Гоголя с острой болью, столкнулись с закрытой дверью. Дежурных ночных врачей в городской зубной поликлинике решили отменить. Люди пришли в ужас и начали звонить во все службы, в том числе в редакцию телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики.

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«С чего вы взяли, что мы отказываем в ночной помощи?» - возмущалась главный врач стоматологической клиники Лариса Борнашова. Она предложила прочитать объявление внимательно.

В нем говорилось, что в помощи больным не отказывают, но оказывать ее будут в приемном покое городской больницы скорой помощи. Также главврач Борнашова призвала всех разобраться, что такое «срочная» помощь и кому она нужна. В поликлинике утверждали, что провели исследование, согласно которому ночью за помощью чаще всего обращаются те, у кого зуб заболел не внезапно: «Давность заболевания свыше двух суток. Это говорит о том, что они могли обратиться днем. Почему они днем не обращаются? Люди уверяют, что они не могут взять талончик днем. Но это неправда».

Действительно, в регистратуре обнаружились свободные номерки на тот же день. В коридорах очереди отсутствовали.

«Мы всем стараемся помощь оказать, - заверила старший регистратор Светлана Шевяко. – Но когда нет дежурного врача ночью – тут уж извините, тогда никто помочь не сможет до утра».

Ночью в поликлинике не работал рентгенкабинет. А острая боль требовала таких исследований. Удаление – не всегда панацея. «Чем лучше мы будем оказывать помощь днем, тем меньше (или вообще не будет) у нас людей по ночам», - был убеждена Лариса Борнашова.

Все же нельзя исключать тот малый процент больных, которым могла понадобиться экстренная зубная помощь ночью. Такие люди вынуждены были обратиться в БСМП. Главврач этой больницы Владимир Петров предупредил: «Мы не занимаемся лечением зубов и оказанием стоматологической помощи. Мы оказываем первую врачебную и неотложную помощь». Кого-то после осмотра госпитализировали в челюстно-лицевое отделение Республиканской больницы. Другим объясняли, что придется к семи утра идти на Гоголя в стоматологию. Раздумывали и над тем, чтобы в травмпункте открыть стоматологический кабинет, куда можно было бы обратиться ночью, чтобы получить квалифицированную зубную помощь. Пока же дантисты советовали обращаться к ним вовремя, в дневное время суток.

***

Если где-то убыло, то в это же время где-то прибыло. Закон сохранения материи. С начала учебного года-2006 в восьми петрозаводских школах открылись новые стоматологические кабинеты, оснащенные современным оборудованием. Администрация города обещала, что до конца года подобные кабинеты с дантистами появятся еще в Державинском и Университетском лицеях. Все это делалось в рамках программы развития стоматологической помощи.

Мэр Петрозаводска Виктор Масляков объездил школы, чтобы посмотреть, как реализуется эта городская программа. На Ключевой в школе №33 новый зубной кабинет открылся за две недели до этого. В нем собирались обслуживать детей со всего микрорайона. Подобный кабинет как раз и был рассчитан на обслуживание около двух тысяч детей. А пока медики успели провести профосмотр (а заодно лечение) у учащихся родной 33-й школы. Далее собирались наладить постоянную работу по профилактике кариеса. По замыслу чиновников мэрии, улучшению этой работы должен был способствовать конкурс, который собирались провести среди детских стоматологов.

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На реке Лососинке сбросили воду. И все, что было на дне, во всей красе теперь лежало на поверхности в пойме. Теперь уже нельзя было назвать это отличным местом отдыха для горожан – обилие мусора и затхлый запах отпугивали петрозаводчан.

Далеко не всегда банки, бутылки и прочий мусор, оставшийся от летних пикников, попадали в специально предназначенные для этого контейнеры. Лососинка обмелела после сброса воды, и все колеса, бочки, тара, металлолом, брошенные когда-то в реку, «всплыли» на всеобщее обозрение. Тревожило то, что постепенно течение относило всю эту грязь в озеро. Администрация города обещала, что крупный мусор вывезут. Но что делать с мусором помельче? Скорей всего, Ассоциация зеленых или другие е экологи могут заинтересоваться этой проблемой, надеялись горожане. Журналисты не нашли специальную службу, которая отвечала бы за данную территорию.

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Таким было 24 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности