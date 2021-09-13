Из реки Петрозаводска в ходе экологической акции вынули фонарный столб

Онежский тракторный завод проводил ровно 20 лет назад экологическую акцию. На Лососинке от улицы Мерецкова до улицы Калинина прошли работы по очистке русла и берегов знаменитой реки Петрозаводска. Жители города, проходившие тогда по мосту на улице Калинина, были сильно удивлены, что привычно бурная в тот период года Лососинка превратилась в ручеек. Оказалось, что с утра плотину под мостом на Мерецкова специально перекрыли работники завода, который затем взялись очищать обмелевшую реку и ее берега от накопившегося мусора. «Это мероприятие у нас проводится примерно раз в два года, - сообщил директор ОТЗ Николай Волнухин. – Несмотря ни на что мы считаем делом чести очистить ту часть реки, которая проходит рядом с заводом, от мусора – резиновых камер, многочисленных железных отходов».

За дело взялись около сорока рабочих. Кроме привычных бутылок, бочек им удалось выудить из реки и столб уличного освещения, и каркас автомобиля. Работы растянулись на два дня. И когда берег речки приобрел божеский вид, уровень воды в речке вновь восстановили. А вообще это было не единственное экологическое мероприятие онежцев. ОТЗ в те годы жил небогато, тем не менее изредка вкладывался в благоустройство и озеленение родного города.

Больше месяца гастролировала по Америке карельские музыканты из группы «Мюллярит». Как раз в то время, когда в США в Нью-Йорке произошел 11 сентября теракт 11 сентября, у наших музыкантов был запланирован концерт на Манхеттене, где когда-то стоял Всемирный торговый центр. Концерту было состояться не суждено. Но тур нашей группы по стране продолжался. О своих переживаниях и впечатлениях рассказал по телефону музыкант Сергей Зобнев: «Все находятся в состоянии шока, такого ведь никогда не было, и таких глобальных военных действий не проводилось. Почему я говорю «военные действия», потому что сейчас у них по телевидению и везде говорят, что это «идет новая война, и Буш говорит, что «мы победим». Там везде говорят о проблеме терроризма. Объявлен траур. Концерты проходят постоянно в поддержку. Их не отменяют. Своеобразно у них это. У нас тур заканчивается в Вашингтоне, последний концерт должен был быть в Нью-Йорке, во вновь отстроенном Скандинавском центре. Но он под большим вопросом, там сейчас идут сплошные восстановительные работы. Дальше будет ясно, пройдет этот концерт или нет. Насчет настроений в обществе – не думаю, что большинство граждан США воинственно настроены. Слышны голоса, что надо бы нам самим поменьше размахивать вот этим военным молотком».

Обновленный бассейн вновь распахнул свои двери для посетителей. Поначалу это были только люди обеспеченные. Каждый сам решал – отдавать 150 рублей за полуторачасовое удовольствие или нет (напомним, в те годы кондуктор получал около 700 рублей, учитель полторы тысячи). А вот смогут ли дети заниматься плаванием? Вопрос уже не личный, семейный, а государственный.

Шесть лет назад, до того, как бассейн закрылся на ремонт, его регулярно посещали учащиеся средних школ, училищ, вузов. Просто в качестве урока физкультуры. Естественно – бесплатно. Воду оплачивало постфактум управление образования. Государство тогда еще беспокоилось о здоровье будущих поколений. За шесть лет много воды утекло. А та, что наполняла бассейн в 2001 году, сильно подорожала, городу стала не по карману.

«Я смету подал, смета приблизительная, но выходил в год примерно 2 миллиона 300 тысяч. Это вместе с обучением школьников плаванию, и тренировки спортсменов. То есть за учебный год – 9 месяцев», - сообщил Андрей Стасюк, заместитель директора по плаванию ДЮСШ №3. Шесть лет в ДЮСШ №3 не набирали в группы новых ребят, занимались с теми, кто пришел раньше. Их возили на тренировки в Кондопогу, причем, ездили ребята за свой счет. Стоила одна поездка 25-28 рублей. Но это не деньги по сравнению с тем, что придется выкладывать в обновленном бассейне. «Вот у меня мальчик, ему полсекунды не хватает до мастера спорта, ему нужно заниматься каждый день. Учится он в университете. То есть тренироваться может только в вечернее время. А там 150 рублей с человека. И ему нужно около пяти тысяч рублей заплатить».

Пока управление образования еще не приняло окончательного решения: оплачивать или нет воду для школьников. Администрация города была озабочена тренировками для спортсменов. Обучающие группы собирались оплачивать из родительских кошельков. А это означало, что плавание в Петрозаводске перешло в разряд дорогих видов спорта, доступных только избранным.

Таким было 13 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.