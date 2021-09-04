Петрозаводчан решили приучать к хорошему, бросив в дорогую воду

В петрозаводском бассейне Ровно 20 лет назад готовились к открытию. Тогда еще мы не привыкли называть его «Акватикой». Шесть лет ждали петрозаводчане этого чуда. Но многим пришлось оставить мечту вновь его посетить – ведь его регулярное посещение в двухтысячных уже стало по карману далеко не каждому. Обнадежить граждан было нечем, решили журналисты, поглядев на прайс-лист.

Начинка знаменитого здания на улице Пушкинской, которое называли ДФК, действительно, впечатляла. Все помнили, как был оборудован прежний плавательный бассейн. Тот самый – старый, добрый, научивший плавать не одну тысячу петрозаводчан. Шесть лет потребовалось, чтобы сказку сделать былью. Первое впечатление людей, привыкших к простоте и скромности – для кого все это? На этот вопрос ответил директор «Акватики» Александр Балев: «Нам все-таки надо стремиться к хорошему, привыкать к хорошему. А не жить на том среднем уровне, к которому мы долго-долго привыкали, от него надо теперь отвыкать».

Джакузи, водная дискотека. Горка «Тобоган» аж 36 метров длиной. Гидромассаж, солярий, турецкая баня, финская сауна. Даже на первый взгляд стоимость помещения зашкаливала за рамки прожиточного минимума. Хотя по уверениям дирекции, 150 рублей за полтора часа – не цена. Но это для кого как. Для студента тогда это сумма равнялась месячной стипендии. Утренние часы дешевле, спортивные группы – еще дешевле.

«Мы планируем утренние часы отдавать спортсменам. Группы эти будут платные, но стоимость будет невысокая. А стоимость билета для малышей будет колебаться в пределах 20 рублей», - заявил Александр Балев. Секции должны были открыться позже. Но перед открытием «Акватики» уже все время на воде было распределено на месяц вперед. Народ новой услугой заинтересовался всерьез. Не остались равнодушными к новинке и слуги народа. Контрольно-бюджетный комитет Законодательного собрания РК считал и пересчитывал расход народных денег на эту роскошь. Как заверил заместитель председателя комиссии Владимир Васильев, проверяли еще не открывшийся водный центр не потому, что есть сигналы. А просто потому, что так положено.

В одном из музеев Петербурга представлены экспонаты, изготовленные на петрозаводском судостроительном заводе «Авангард». А на самом заводе в те годы был музей истории, экспонаты которого со временем перекочевали в Галерею промышленной истории на улицу Калинина (бывший музей при ОТЗ). Кстати, еще во времена Петра Первого на заводе (правда, другом – Александровском) делали клинковое, индивидуальное, и артиллерийское оружие. При Екатерине Второй и позже – корабельные пушки. А в 20 веке оружейную славу Петрозаводску уже принес завод «Авангард» благодаря строительству противоминных тральщиков. Одна из таких моделей представлена в Санкт-Петербурге в центральном Военно-морском музее. «Вы приедете в этот музей и увидите наш тральщик, который назван лучшим в мире. Знаете, что переживает петрозаводчанин, когда он посещает музей мирового уровня, 300-летняя история флота, и в разделе «современные корабли» мы увидим продукцию, на которой написано «лучший в мире, сделан в Петрозаводске!» - рассказал Валерий Савельев, директор заводского музея.

Такие противоминные тральщики работали на разминировании акватории Вьетнама и Суэцкого канала. Судно разрабатывалось в режиме строгой секретности. Испытания приходилось проводить, когда туристов в акватории Онежского озера (на чьем берегу стоит «Авангард») не было. «Берегли секреты. Было, что беречь!», - с гордостью говорил директор музея.

Макеты тогда стояли в музее, созданном при заводе. Экспонаты музею предоставляло конструкторское бюро «Авангарда», которое и разрабатывало модели настоящих кораблей для производства. Иногда здесь проводили и выставки моделей конструкторов-любителей.

Таким было 4 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.