В реке Петрозаводска можно ловить рыбу руками: станет ли сказка былью?

Ловить красную рыбу в Лососинке каждый день — миф или реальность? Такую сказку рассказал 20 лет назад рыбак со стажем, и не просто рыбак, а специалист своего дела. Он утверждал, что через год (то есть примерно в 2002 году) мы сможем ловить красную рыбу в центре Петрозаводска. Ох... Сегодня мы можем с сожалением констатировать, что эта сказка так и осталась сказкой.

Человека с удочкой на берегах Лососинки встретишь не так уж и часто. А когда-то она вполне оправдывала свое название. Природа создала у нас почти идеальные условия для нереста лосося. Старожилы помнили: «В 1949 году мы пониже плотины ловили лосося корзинами. Сетками, которые были под руками. Вплоть до того, что руками ловили. Лосось шел, но ему было не пройти. Он кишел там. Он выпрыгивал на два метра в высоту. Мы его ловили. После этого лосось прекратил там быть».

Речку постепенно загрязнили промышленные предприятия. Правда, в период экономического кризиса 90-х вода стала почище. Специалисты организации «Карелрыбвод» ежегодно выпускали в Лососинку молодняк, который выращивали в Кеми. Рыба хорошо приживалась, росла, но путешествовать по речке ей не давала плотина у туркомплекса «Карелия».

Устранить препятствие поможет скромный рыбоход — так считал Владимир Мовчан, начальник «Карелрыбвода»: «Главный вопрос — а сколько это стоит и где взять деньги. Стоит это примерно столько же, сколько строительство фонтана в городе. Город наш украшен фонтанами, и это прекрасно. Но если у нас будет на один фонтан меньше, а будет рыбоход — это будет не худшее украшение города». Мэрия обещала потратиться на этот проект, но прочие трудности не дали возможности осуществиться благим намерениям. Правда, можно было попытаться получить средства в республиканском экологическом фонде. «А сроки не столь уж большие. Сделать все это можно в течение 2-3 месяцев, плюс проектное время, плюс небольшая потеря времени на теоретические разработки. Так что год — это более чем достаточный срок», - говорил рыбак со стажем Мовчан. Он утверждал, что рыбаки в черте города могут стать украшением Петрозаводска. Точно так же, как они украшают Лондон, Хельсинки и Стокгольм. Великолепный подарок в новом веке могли бы сделать петрозаводчанам городские власти. Но и до сей поры мы красную рыбу если и покупаем к столу, то не у рыбаков с Лососинки, а у тех, кто выращивает рыбу в районах.

На одном из старейших предприятий Петрозаводска, а именно на ликероводочном заводе «Петровский» сменился руководитель. Случилось это после того, как в середине декабря завод стал филиалом государственного концерна «Росспиртпром». А прокуратура республики начала проявлять пристальный интерес к прежней деятельности предприятия. Но несмотря на это новый руководитель петровского Ирина Борик считала, что с проблемами на заводе справятся.

ПЛВЗ лихорадило давно. После того, как был убит его управляющий Владимир Миронов, правительство и различные контролирующие органы не смогли переломить ситуацию. Пришедший после Миронова на предприятие Александр Хромых положение на «ликерке» не улучшил. Наоборот — качество продукции снизилось, это отмечали специалисты. С 13 декабря 2000 года наш «Петровский» был уже не наш, а филиал «Росспиртпрома». Филиалом поставили руководить Ирину Борик, человека на заводе не нового.

«Это было личное решение «Росспиртпрома», филиалом которого теперь наш завод является. Комментировать их решения я не могу», - заявила она.

Это достаточно неожиданное назначение Ирина Васильевна кратко прокомментировала так: «Думаю, что это было вызвано тем, что я, наверное, единственный человек на заводе, который работает, скажем так, дольше всех остальных руководителей. Другого варианта, может быть, на сегодняшний день не было. Я так предполагаю». Бывший управляющий заводом Александр Хромых по неподтвержденным слухам находился под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом, возбужденным прокуратурой. По какой причине возбуждено уголовное дело, новый руководитель не объяснила: «В принципе, то, что возбуждено уголовное дело, я в курсе, но информацией более подробной я не обладаю. О подписке о невыезде я тоже не слышала. Хотя да — у нас была проверка. Вопросов к нам по хозяйственно-финансовой деятельности много. Как они будут решаться — время покажет». Сам Александр Хромых исчез из поля зрения работников «ликерки», никто из них не знал, чем он занимается.

«Он со мной вообще не общался. В тот день, когда меня назначили исполняющим обязанности и он фактически просто остался в ПЛВЗ «Петровский», который просто на сегодняшний день исключен из Госреестра, то есть как бы не у дел, то есть его по факту не снимали, а просто не назначили директором филиала. С тех пор он со мной не общался вообще. Чем он занимается, я не знаю. Трудовая книжка пока лежит у нас в отделе кадров», - пояснила Ирина Борик. Проблем у «Петровского» было множество. Например, искали 8 миллионов рублей на реконструкцию ликерного цеха, без этого невозможно было выйти на новые рынки сбыта. Необходимо решать проблемы по поставке более дешевого спирта. В этом обещал помочь головной концерн. И самое главное — нужно было наладить нормальную работу завода. Чтобы его работники не стеснялись говорить о своей продукции — пейте на здоровье!

Таким было 7 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото dream-stall.ru)