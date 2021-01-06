Ряженые наколядовали в правительстве Карелии корзину конфет

Дорогие друзья, с Рождеством! Кто-то празднует, кто-то нет, но все знают, что шестое января в России стало значимым еще в 90-е годы прошлого века. В этот день весь православный мир отмечает Рождество Христово. Издавана в народе эти дни считались таинственными и волшебными, но хватало в них и веселья. Ряженые ходили по домам, колядовали и желали здоровья. В тот день ровно 20 лет назад они даже ходили «попрошайничать» в здание правительства Карелии.

Строгую тишину правительственных офисов нарушили ряженые, которые ходили по коридорам, пели, плясали, получали за это подарки и желали счастья государственным мужам, которые, возможно, и подзабыли, что наступают Святки, дни веселые, когда народ должен веселиться. Виола Мальми, руководитель ансамбля «Карельская горница», которую едва можно было узнать в гриме, рассказала, что они ходили не только в правительство, но и в министерство культуры, а по дороге просто колядовали с народом на улицах: «Народ-то обычай знает, народ у нас добрый. Целую корзину наколядовали».

Озорные частушки неслись из государственных кабинетов на радость посетителям, которые были в этот момент в правительстве. С руководителем администрации Главы Республики Виктором Давыдовым троекратно целовались чумазые ряженые (мальчики были одеты девочками, а девочки мальчиками) и пели тексты на грани фола: «У меня на сарофане Лелили да Болики. Меня в этом сарафане любят алкоголики».

Ряженые оказались непростые, а образованные. Они тут же разъяснили, когда и как в старые времена колядовать полагалось: «Полагалось петь с 24 по 31-ое декабря, а потом с 1-го по сегодня, и всё! И уже колядки кончаются. В масках ходили, чтобы скрыть лицо. И вообще себя надо было спрятать. Говорили-то ряженые всякие вещи, поэтому прячемся! Когда свое-то оденешь, то уже не то, уже не хочется ругаться. Сейчас я могу хоть что сказать, а когда свой костюм надену — уже неудобно». А желание у этих симпатичных ряженых было одно: чтобы всем в новом веке было хорошо. Чтобы всем жилось легче, чем в предыдущем. «Жажду, хочу, желаю, надеюсь, что народу будет легче. Очень хочу. Но время покажет. И как уж тут правители с нами — туда мы и пойдем», - сказала Виола Мальми. Колядовать в правительстве — дело полезное. Глядишь, кроме пряников да конфет из личного кармана расщедрится чиновная душа да и отвалит поболее от бюджетного пирога для нашей культуры. И тогда им будет почет и уважение. Всех с Рождеством!

Вообще, Рождественские праздники были вновь официально признаны лишь за несколько лет до наступления нового тысячелетия. О том, что происходило на Рождество в конце 90-х годов, рассказала маленькая телепередача «Давности», которую собирали журналисты «Ники» из архивных выпусков «Новостей». И находили они в этом архиве много интересного, как и мы сейчас находим для вас в рубрике «Хроника телерепортеров».

1994 год. Еще не было Собора Александра Невского. Торжественные церковные службы проходили в Крестовоздвиженской церкви. Туда, начиная с 1991 года, когда появились первые информационные программы в независимой телекомпании, стали заглядывать журналисты, узнавать о традициях, которые были всерьез позабыты народом на всем пространстве страны. Каким иконам кланятся, куда ставить свечи, что петь — мы ничего не знали. Праздники то запрещали, то разрешали вновь. То учреждали новые, то забывали их. Но церковная традиция, конечно, не зависела от государственных решений, она перешагнула запреты.

А вот 1993 год — и мы видим светский праздник, приуроченный к Рождеству. В то время учились быть актерами будущие артисты театра «Творческая мастерская». Студенты во главе со своим мастером курса отмечали Рождество в Доме актера. Эти люди умели устроить себе и другим праздник! Все были в маскарадных костюмах, но лучшим из них был выбран костюм Ивана Петровича Петрова, главного режиссера театра и мастера курса, который сидел за столом в обычном своем пиджаке и галстуке.

1996 год — переносимся в настоящую Лапландию. Католический и лютеранский мир отметил Рождество за две недели до нас — 24-го декабря. Однако, опыт соседей — ценная вещь. Во всяком случае в те годы нам всем было любопытно посмотреть на «настоящего Санта Клауса», который живет рядом с Рованиеми в Финляндии, потому что в России тогда его видели воочию лишь единицы. Резиденция западного Деда Мороза находится на границе Полярного круга, где и может жить настоящий зимний волшебник. Сюда приезжают дети со всего света и шлют письма. В 2000 году пришло более полумиллиона писем. Санта Клаус отвечал на каждое, омечая его своим особым штампом. Все это тогда было нам в диковинку, и посмотреть на западную традицию было интересно.

А в Петрозаводске в 1996 году проходили Святки в Парке культуры и отдыха. Тот же фольклорный ансамбль «Карельская горница», о котором мы рассказывали в первом репортаже, устроил праздник для детей и родителей. Сильный мороз не распугал ни артистов, ни публику, хоть и не многочисленную. Самое интересное, что в самом ПКИО в насквозь промерзших павильонах продолжали функционировать аттракционы.

Таким было 6 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото foodbay.com)