Любимому месту отдыха петрозаводчан грозила экологическая катастрофа

Совсем недавно в нашей рубрике мы рассказывали о ядовитой свалке в районе Сайнавалока, которую прохожие обнаружили 20 лет назад. К сожалению, никто из властных структур не обратил никакого внимания на этот репортаж. Никто из них не позвонил в редакцию и не поинтересовался, где конкретно валяются бутылки с ядом. И вот следующий сюжет на подобную тему не заставил себя ждать. В районе пляжа Пески могла разразиться настоящая экологическая катастрофа. Это одно из любимых мест отдыха горожан. Мало кто знает, что здесь на глубине два с половиной метра проходят два коллектора, которые грозили бедой. Наверное, практически каждый петрозаводчанин хоть раз да нежился тут на берегу озера. Гуляли и играли в песке дети. С удовольствием плескались в воде взрослые. Никто не подозревал, что в любой момент это красивое местечко может быть залито канализационными водами.

Два коллектора из Соломенного до городских очистных сооружений проходят именно здесь. Кроме того здесь же проходит ветка, которая подключена к зданиям в самом микрорайоне Пески. Именна она уже несколько дней была прорвана, и грязная, дурно пахнущая вода стекала прямо в озеро. И такое происходило здесь уже не первый раз. Местный житель Анатолий Александров рассказал: «Я живу здесь уже более двух лет. И в течение этого времени постоянно вижу на пляже... спервая увидел просто темные пятна. Думаю — надо же, кто-то додумался автомобильное масло тут менять. Есть же уроды еще на этом свете. А потом выяснилось, что пятна стали разрастаться. И они половину пляжа на сегодня уже закрывают. Не только лужами, но и огромными ручьями».

Рабочие, которые устраняли проблему, клятвенно заверили журналистов, что ничего в Онего они не выливают. Мол, никакие фекальные воды в озеро не идут. Хотелось бы им верить. Но через дорогу у насосной станции журналисты обнаружили машину, шланг которой был опущен в зловонную яму, где плескалась отвратительно пахнущая жидкость. Интересно, куда выливают эти фекальные воды? А если в один прекрасный момент прорвет трубу, которая ведет из Соломенного? Тогда могла произойти небольшая экологическая катастрофа. «Соломенное само по себе район неблагоприятный. У людей нет работы, нет денег. Естественно, могут быть вспышки инфекционных заболеваний. Плюс в санаторий «Хвойный» перевели противотуберкулезный диспансер... Все это мы можем потреблять. Последствия всем понятны», - обратил внимание на проблему неравнодушный горожанин Александров.

Местные жители обращались в городскую администрацию по этому поводу. Но мэрия им ничем не помогла: «Ну, приедут. Подобным образом откачают из ямы фекалии, сбрасывают их напрямую в озеро, и на этом все, как правило, заканчивается. Нет пятна — нет проблем. Через месяц, через неделю все опять всплывает наружу». Понятно, что все эти коммуникации прокладывались во времена страны советов, когда мнения местных жителей и специалистов-экологов не спрашивали. Но по идее всем петрозаводчанам должно было быть интересно, что станется с их любимым пляжем и озером, из которого они пьют воду. И если бы тут что-то прорвало, то кто понес бы ответственность — правители советских времен, которые строили, или нынешние власти города, которые не перекрестятся, пока гром не грянет.

Проблема жилья в Петрозаводске с каждым годом становилась все острее. В некоторых домах становилось невозможно жить. Люди уже не верили в то, что когда-нибудь переедут в комфортабельное жилье. Но чудеса все-таки случались! Накануне Нового года 11 семей из печально известного дома на Октябрьском проспекте собрались вместе, чтобы посмотреть свои новые квартиры. И далеко не всем так везло. Тем не менее, мэр обещал, что в новом доме на улице Пархоменко будут жить люди, которые прежде ютились в ветхих квартирах, в условиях далеких от того, чтобы называться человеческими. Некоторые ждали этого события более 40 лет. В советские времена не дождались, а в наше тяжелое время средства сумели найти. Но пока только для одиннадцати из сотен петрозаводчан, которые мучились в полуразрушенных домах.

«Средства, как мы и планировали, мы нашли на тех конкурсах, которые проводили на право сдачи в аренду помещений муниципальной собственности и на сдачу на конкурсной основе в аренду земельных участков. Вот эти деньги нашлись там», - рапортовал мэр Петрозаводска Андрей Демин. Правда, никем было не подсчитано, что еще можно сдать в аренду в городе, чтобы обеспечить благоустроенным жильем всех страждущих. За такое дело даже страшно браться. Но даже то, что в Петрозаводске стало на 11 семей меньше тех, кто нуждался в жилье, это уже радовало. Мэр был в хорошем настроении, наливал новоселам шампанское и шутил: «Берите, пьем за вас! Уже назад не отберем». Огорчало одно — не ключи вручали людям перед Новым годом, а смотровые ордера. Дом был пока не готов к сдаче, было необходимо многое тут доделать: поставить трубы, замазать дыры, покрасить полы. Так что новоселы не могли встретить в новом доме праздник. Но, конечно, все надеялись, что в начале нового века переезд все же состоится.

Таким было 4 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ptzgovorit.ru)