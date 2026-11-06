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6 ноября 2026
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Россия

В алмазной отрасли России случилось важное событие

В Якутии нашли редчайший голубой алмаз
Драгоценный камень синего цвета
Фото создано с помощью Алиса AI

Голубой алмаз весом 2,74 карата, отличающийся высокой чистотой и полным отсутствием внутренних включений, впервые добыли в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Алроса».

Алмаз имеет голубой оттенок, который появился благодаря бору в составе кристалла. 

Находка, совершенная в Якутии, стала первым зафиксированным случаем обнаружения подобного алмаза на российских месторождениях.

Ранее мы писали о том, что необработанный цейлонский сапфир весом почти 200 карат, принадлежавший императорскому дому Романовых, выставят на аукцион Sotheby's.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Туриста смыло в море при попытке сделать селфи в Териберке

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