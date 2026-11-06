В алмазной отрасли России случилось важное событие

Голубой алмаз весом 2,74 карата, отличающийся высокой чистотой и полным отсутствием внутренних включений, впервые добыли в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Алроса».
Алмаз имеет голубой оттенок, который появился благодаря бору в составе кристалла.
Находка, совершенная в Якутии, стала первым зафиксированным случаем обнаружения подобного алмаза на российских месторождениях.
Ранее мы писали о том, что необработанный цейлонский сапфир весом почти 200 карат, принадлежавший императорскому дому Романовых, выставят на аукцион Sotheby's.