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6 ноября 2026
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Погода

Минус ночью, чуть выше 0 днем: суббота будет холодной в Карелии

Суровая погода захватывает республику
замерзшая лужа
Фото: Петрозаводск говорит

В субботу, 7 ноября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Что ждать в этот день, рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

Местами, преимущественно по восточным районам республики, ожидаются небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер подует северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, +1, днём -1, +4.

Облачная с прояснениями погода будет и в Петрозаводске. Прогнозируются слабые осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы -1, -3, днём 0, +2. Атмосферное давление будет ночью расти, днем понижаться.

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