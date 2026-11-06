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6 ноября 2026
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Погода

Магнитная буря обрушится на планету через несколько часов

Уже в ночь на субботу на Земле будет неспокойно
закатное небо
Фото: Петрозаводск говорит

В предстоящие выходные на Земле ожидается магнитная буря. По данным лаборатории ИКИ РАН, геошторм начнется в ночь на субботу, 7 ноября.

Так, по оценке ученых, рост геомагнитной активности придется на поздний вечер пятницы, 6 ноября. Уже к 03:00 часам ночи субботы на планете будет царить полноценная магнитная буря первого класса.

К 9 утра того же дня магнитное поле Земли стабилизируется, по информации специалистов.

В последний раз о космическом шторме сообщалось 18 октября. Тогда планета оказалась подвержена геошторму из-за повышенной солнечной активности. Буря в тот день грянула дважды.

Следующие же геомагнитные возмущения прогнозировались 9 ноября. Сила бури, как ожидали специалисты Лаборатории ИКИ РАН, должна составить пять баллов.

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