Магнитная буря обрушится на планету через несколько часов

Уже в ночь на субботу на Земле будет неспокойно

Фото: Петрозаводск говорит

В предстоящие выходные на Земле ожидается магнитная буря. По данным лаборатории ИКИ РАН, геошторм начнется в ночь на субботу, 7 ноября.

Так, по оценке ученых, рост геомагнитной активности придется на поздний вечер пятницы, 6 ноября. Уже к 03:00 часам ночи субботы на планете будет царить полноценная магнитная буря первого класса.

К 9 утра того же дня магнитное поле Земли стабилизируется, по информации специалистов.

В последний раз о космическом шторме сообщалось 18 октября. Тогда планета оказалась подвержена геошторму из-за повышенной солнечной активности. Буря в тот день грянула дважды.

Следующие же геомагнитные возмущения прогнозировались 9 ноября. Сила бури, как ожидали специалисты Лаборатории ИКИ РАН, должна составить пять баллов.