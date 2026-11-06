Шестиметровые волны ударят по российскому региону

Сильный шторм ожидается на Сахалине и Курилах

Фото "Петрозаводск говорит"

В субботу, 7 ноября, сильный шторм обрушится на Сахалин и Курильские острова. Об этом предупреждает управление МЧС по Сахалинской области.

По данным синоптиков, у побережья островов Итуруп и Кунашир ожидается сильное волнения моря. Волны будут достигать шести метров в высоту. У юго-западного побережья Сахалина волнение будет достигать четырех метров. Возможны подтопления территорий и повреждение береговых объектов.

Жителей указанных островов попросили держаться на безопасном расстоянии от моря.

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