Шестиметровые волны ударят по российскому региону

В субботу, 7 ноября, сильный шторм обрушится на Сахалин и Курильские острова. Об этом предупреждает управление МЧС по Сахалинской области.
По данным синоптиков, у побережья островов Итуруп и Кунашир ожидается сильное волнения моря. Волны будут достигать шести метров в высоту. У юго-западного побережья Сахалина волнение будет достигать четырех метров. Возможны подтопления территорий и повреждение береговых объектов.
Жителей указанных островов попросили держаться на безопасном расстоянии от моря.
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