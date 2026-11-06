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6 ноября 2026
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Происшествия

Житель Карелии решил не возвращать деньги знакомому и попал под статью

Полицией Медвежьегорска установлен подозреваемый в имущественном преступлении
деньги
Фото: «Петрозаводск говорит»

24-летний житель Медвежьегорска запятнал свою биографию уголовным делом и испортил отношения со своим приятелем. 

Знакомому злоумышленника, проходившего лечение в одном из медицинских учреждений, понадобились деньги, и он обратился с просьбой к приятелю – снять их и принести. Пациент передал другу свою банковскую карту, но денег так больше и не увидел. 

По версии полиции, злоумышленник потратил деньги на продукты и сигареты, а владельцу карты сказал, что вернет долг в 8,5 тысяч рублей, как только сможет. 

За вольное обращение с чужими деньгами мужчине грозит штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет, уточнили в МВД по РК.

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