Женщина осталась инвалидом после 10 лет брака с деспотом

Защиту и приют вместе с детьми она нашла в кризисном центре «Мама-дом»

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

Кризисный центр «Мама-дом» работает в Карелии уже 10 лет. За это время сотни семейных драм прошли через сотрудников учреждения и его руководителя Людмилу Драгунову. Казалось бы, домашнее насилие – это уже для них работа. Но есть истории даже здесь из разряда «особенные». В этом случае мы говорим о невероятной жестокости, которая привела 30-летнюю очень красивую женщину, маму двоих детей к глубокой инвалидности. Просто очередные побои закончились инсультом.

«Он часто меня бил по голове. Я думаю, что из-за этого произошел инсульт. Сколько я нервничала и плакала. После инсульта голова работала, я все понимала, а ходить и говорить я не могла. Младшему сыну на тот момент было 9 месяцев. Когда я попала в больницу, дети были у моей мамы. И вот я решила, поставила себе цель. Пойдет мой ребенок – пойду и я. Малыш сделал первые шаги в год и два месяца, вместе с ним встала я, начала заново учиться ходить и говорить»,

– рассказала Марина.

Имя нашей собеседницы мы изменили, не покажем и ее лица. Страх преследования уже бывшего мужа еще очень велик. Да и угрозы поступают теперь еще и родственникам женщины.

Подробнее в нашем материале.