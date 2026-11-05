Специалист назвала главную проблему скучной жизни людей

На безрадостные дни люди обрекают себя сами

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О том, что не дает человеку быть счастливым и мешает делать жизнь яркой и наполненной, рассуждала психолог.

По мнению эксперта Любови Наумовой, проблема кроется в привычке ждать подходящего момента, то есть жить в ожидании. То есть откладывание жизни на потом не дает почувствовать себя счастливым. И это связано совсем не с ленью, а с психологическими установками.

Многие все время ждут подходящего момента для счастья, отметила психолог в беседе с «Радио 1». Люди откладывают поездки – пока не накопят, покупку желанной одежды – пока не похудеют, а отдых и личные желания – до завершения дел или решения проблем.

При этом одни проблемы сменяются другими, и ожидаемые идеальные условия в результате так и не наступают, предупредила Наумова. Можно годами готовиться к воплощению мечты в жизнь, вместо того чтобы получать удовольствие от настоящего момента.

Психолог добавила, что для радости и интересной жизни далеко не всегда нужны большие деньги или особые обстоятельства. Порой нужно просто взять и сделать, то есть осуществить давнее желание. Эксперт предложила попробовать реализовать хотя бы одно из них – небольшое – но уже прямо сейчас.