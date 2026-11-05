Поезд из Петербурга столкнулся с выехавшим на пути грузовиком

Пассажирский состав «Петербург – Псков» частично сошел с рельсов после аварии

Фото: паблик Северо-Западной транспортной прокуратуры

Сегодня, 5 ноября, около 12:40 на переезде в Псковской области водитель автомобиля ГАЗ выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом «Петербург – Псков». Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия у локомотива сошла одна колесная пара с рельсов. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Image Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура в MAX

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на переезде в Псковской области.

Пассажиров поезда довезут до Пскова на автобусах.