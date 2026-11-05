На Карелию надвигается сильный северо-западный ветер

Синоптики выпустили предупреждение о непогоде

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Холодным ветром продует Карелию. Гидрометцентр выпустил предупреждение о непогоде.

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Неприятная погода ожидается в ночь на пятницу, 6 ноября, и в течение дня. В отдельных районах республики порывы северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду. На акваториях крупных водоемов порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.

Предупреждение синоптиков будет действовать в период с 21 вечера 5 ноября до 21 часов 6 ноября. Синоптики также прогнозируют местами снег, мокрый снег и дождь.