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5 ноября 2026
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Погода

На Карелию надвигается сильный северо-западный ветер

Синоптики выпустили предупреждение о непогоде
ветер гнет деревья
изображение сгенерировано Алисой AI

Холодным ветром продует Карелию. Гидрометцентр выпустил предупреждение о непогоде.

карта Северо-Запад

 

Неприятная погода ожидается в ночь на пятницу, 6 ноября, и в течение дня. В отдельных районах республики порывы северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду. На акваториях крупных водоемов порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.

Предупреждение синоптиков будет действовать в период с 21 вечера 5 ноября до 21 часов 6 ноября. Синоптики также прогнозируют местами снег, мокрый снег и дождь.

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