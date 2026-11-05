Молодой мужчина найден мертвым у многоэтажки под Петербургом

В Мурино устанавливаются обстоятельства гибели молодого человека

Фото "Петрозаводск говорит"

В городе Мурино в Ленинградской области утром 5 ноября случилась трагедия. Об этом сообщает 47news со ссылкой на очевидцев.

По данным источника, на козырьке подъезда 27-этажного жилого дома был обнаружен труп молодого мужчины. На вид ему около 20 лет. На теле имелись травмы, характерные для падения с высоты.

На месте трагедии работали сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства гибели горожанина предстоит выяснить специалистам.

Ранее сообщалось о том, что ректор крупного российского вуза разбился насмерть на квадроцикле.