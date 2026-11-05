Пьяный водитель пытался спастись с помощью денег в Карелии

В Медвежьегорском округе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает Следственный комитет.
По данным источника, в конце сентября лишенный прав водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля в поселке Пиндуши. Он был остановлен сотрудником ДПС.
Желая избежать ответственности, мужчина предложил полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей, а затем увеличил предложение до 50 тысяч рублей. Страж порядка отказался и сообщил о случившемся в следственный орган.
По уголовному делу проводятся необходимые мероприятия, идет сбор доказательств.
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