Пьяный водитель пытался спастись с помощью денег в Карелии

В Медвежьегорском округе под суд пойдет 30-летний местный житель

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В Медвежьегорском округе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает Следственный комитет.

По данным источника, в конце сентября лишенный прав водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля в поселке Пиндуши. Он был остановлен сотрудником ДПС.

Желая избежать ответственности, мужчина предложил полицейскому взятку в размере 30 тысяч рублей, а затем увеличил предложение до 50 тысяч рублей. Страж порядка отказался и сообщил о случившемся в следственный орган.

По уголовному делу проводятся необходимые мероприятия, идет сбор доказательств.

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