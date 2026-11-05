Узнали, где в Карелии принимают на отдых с домашними питомцами

Платформа «Гостеприимство» поможет определиться с местом отдыха тем, кто хочет взять с собой четвероного друга

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О новых возможностях для поездок по Карелии рассказали в Минэкономразвития республики. Информация будет полезна тем путешественникам, которые даже на время отдыха или отпуска не хотят расставаться со своими домашними животными. А ведь далеко не все туробъекты принимают отдыхающих с питомцами.

Итак, информацию о том, кто готов принять туристов с животными, можно найти на платформе «Гостеприимство». Это удобный инструмент для подбора средств размещения для отдыха с питомцем. Сервис развивается в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», уточнили в ведомстве.

В настоящее время в Карелии 194 объекта готовы разместить гостей с домашними животными. Для поиска подходящего варианта достаточно воспользоваться специальным фильтром на платформе, чтобы быстро найти базы и отели, куда можно приехать в компании своих любимцев.

Ранее сообщалось о том, что на вокзалах появятся места для купания и кормления домашних животных.