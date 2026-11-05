Как платить за вывоз мусора в Карелии после смены регоператора

Бизнес Карелии обяжут заключить новые договоры на вывоз ТКО

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В Карелии к работе приступил новый государственный экологический оператор по обращению в твердыми коммунальными отходами. С 1 ноября функции КЭО были переданы предприятию «КарелЭнергоХолдинг».

Специалисты разъяснили порядок расчетов и взаимодействия в переходный период. Жители региона должны будут оплатить вывоз мусора за октябрь по ранее выставленным счетам от КЭО. Счета за ноябрь выставит новый регоператор в рамках действующих договорных отношений. Тариф для граждан останется прежним, а предприятиям и организациям нужно будет оформить новые договоры.

В ближайшее время организациям отправят проекты договора c «КарелЭнергоХолдинг».