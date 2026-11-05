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5 ноября 2026
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Происшествия

Мужчину с самодельной бомбой задержали рядом с Карелией

Житель Ленобласти готовил диверсию на железной дороге
рельсы
Фото: Петрозаводск говорит

ФСБ задержала 48-летнего жителя Ленобласти, который, как выяснилось, по заданию украинского куратора готовил диверсию на железнодорожном объекте.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ России, задержанный собирал информацию о местоположении объектов Вооруженных сил РФ и заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Уточняется, что мужчина еще в 2024 году был завербован членом запрещенной в России террористической организации, действовавшей под патронажем украинских спецслужб. 

Кроме сбора сведений злоумышленник также готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта.

У задержанного жителя Ленобласти изъяли самодельное взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатого вещества. Возбуждено уголовное дело.

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