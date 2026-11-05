Мужчину с самодельной бомбой задержали рядом с Карелией

ФСБ задержала 48-летнего жителя Ленобласти, который, как выяснилось, по заданию украинского куратора готовил диверсию на железнодорожном объекте.
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ России, задержанный собирал информацию о местоположении объектов Вооруженных сил РФ и заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Уточняется, что мужчина еще в 2024 году был завербован членом запрещенной в России террористической организации, действовавшей под патронажем украинских спецслужб.
Кроме сбора сведений злоумышленник также готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта.
У задержанного жителя Ленобласти изъяли самодельное взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатого вещества. Возбуждено уголовное дело.