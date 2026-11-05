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5 ноября 2026
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Общество

Заглянуть в свои права предложили водителям автоинспекторы Карелии

Автомобилистов призвали изучить свое водительское удостоверение
водитель за рулем
Фото сгенерировано Алиса AI

Проверить срок действия водительского удостоверения призвали автомобилистов инспекторы ГАИ Карелии.

Управление машиной с просроченными правами – серьезное нарушение, которое приравнивается к вождению без прав, отметили в ведомстве. За данное нарушение водителю грозит отстранение от управления, штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей, а транспорт потом придется забирать со штрафстоянки.

Заменить водительское удостоверение надо через 10 лет со дня его выдачи без сдачи теоретического экзамена, напомнили в ведомстве. Для замены прав необходимо прийти в ГАИ с паспортом, медицинской справкой (действует 12 месяцев), водительским удостоверением. Также необходимо оплатить госпошлину, которая составляет 4 тысячи рублей. Можно заранее записаться на прием через портал «Госуслуги».

Так, ранее некоторые водители в Петрозаводске узнали о том, что срок действия их водительского удостоверения истек, только во время проверки документов на дороге.

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