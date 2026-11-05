Заглянуть в свои права предложили водителям автоинспекторы Карелии

Автомобилистов призвали изучить свое водительское удостоверение

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Проверить срок действия водительского удостоверения призвали автомобилистов инспекторы ГАИ Карелии.

Управление машиной с просроченными правами – серьезное нарушение, которое приравнивается к вождению без прав, отметили в ведомстве. За данное нарушение водителю грозит отстранение от управления, штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей, а транспорт потом придется забирать со штрафстоянки.

Заменить водительское удостоверение надо через 10 лет со дня его выдачи без сдачи теоретического экзамена, напомнили в ведомстве. Для замены прав необходимо прийти в ГАИ с паспортом, медицинской справкой (действует 12 месяцев), водительским удостоверением. Также необходимо оплатить госпошлину, которая составляет 4 тысячи рублей. Можно заранее записаться на прием через портал «Госуслуги».

Так, ранее некоторые водители в Петрозаводске узнали о том, что срок действия их водительского удостоверения истек, только во время проверки документов на дороге.