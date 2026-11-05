Жителям Карелии предложили задать вопросы о ценах и тарифах

В Госкомитете Карелии по ценам и тарифам проведут «горячую линию»

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Сегодня, 5 ноября, в Госкомитете Карелии по ценам и тарифам состоится «горячая линия». Информация о грядущем мероприятии анонсировали в паблике учреждения.

По данным источника, руководители и специалисты ведомства ответят на вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов в республике.

Звонки будут принимать с 16 до 17 часов.

Ранее мы сообщали, что прокурор Карелии Дмитрий Харченков совместно с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнётовой проведёт личный приём граждан по вопросам соблюдения прав представителей бизнес-сообщества.