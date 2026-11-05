Быков в Карелии кормят водорослями для лучшего потомства

В Карелии качество семени племенных быков улучшают с помощью морских водорослей

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Беломорские водоросли перерабатывают в кормовую добавку. Быков в одном из племенных хозяйств кормят водорослями.

«Надвоицкий завод ТДМ» выпускает продукцию на основе беломорского фукуса пузырчатого, в котором содержатся природные биологически активные вещества и микроэлементы.

Опыт по включению фукуса в рацион быков-производителей айрширской породы проводят на базе АО «Племпредприятие «Карельское», рассказали в региональном Минсельхозе.

Специалисты отметили положительную динамику показателей качества семени, в том числе после размораживания. Опыт с водорослями в рационе животных решили продолжить, чтобы подтвердить полученные результаты.