Быков в Карелии кормят водорослями для лучшего потомства

Беломорские водоросли перерабатывают в кормовую добавку. Быков в одном из племенных хозяйств кормят водорослями.
«Надвоицкий завод ТДМ» выпускает продукцию на основе беломорского фукуса пузырчатого, в котором содержатся природные биологически активные вещества и микроэлементы.
Опыт по включению фукуса в рацион быков-производителей айрширской породы проводят на базе АО «Племпредприятие «Карельское», рассказали в региональном Минсельхозе.
Специалисты отметили положительную динамику показателей качества семени, в том числе после размораживания. Опыт с водорослями в рационе животных решили продолжить, чтобы подтвердить полученные результаты.