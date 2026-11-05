Молодого мужчину госпитализировали с места ДТП на юге Карелии

Дорожная авария произошла в Пряжинском районе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Легковушка улетела в кювет в Пряжинском районе – местные пожарные выезжали для оказания помощи попавшим в ДТП.

Сегодня, 5 ноября, в 10:07 на пульт дежурного поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии: на 40 километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви» легковой автомобиль съехал в кювет. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

На место ДТП направили огнеборцев поселка Чална. Прибывшие пожарные отключили аккумулятор в автомобиле и провели необходимые работы.

В аварии пострадал мужчина 2001 года рождения. Его доставили в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства аварии выясняются.