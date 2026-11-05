Заботливая мама для всех: умерла преподаватель техникума Петрозаводска

Не стало Софьи Иосифовны Фрейдиной

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Во вторник, 3 ноября, ушла из жизни преподаватель литературы Петрозаводского автотранспортного техникума Фрейдина Софья Иосифовна. Памятный пост появился в паблике учреждения.

Всю свою жизнь педагог посвятила автотранспортному техникуму, ставшему для неё родным, рассказали в Сети. Софью Ивановну запомнили доброжелательной, открытой, справедливой, мудрой и светлой женщиной. Студенты с огромной благодарностью вспоминают её занятия.

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Как классный руководитель, она была заботливой мамой для всех, отметил источник. Коллектив техникума и Совет ветеранов выразили соболезнования родным и близким женщины.

Прощание с Фрейдиной Софьей Иосифовной пройдет в пятницу, 6 ноября, с 10:00 до 11:00 в траурном зале на ул. Вольная, 4.