Жителя Карелии отправили в колонию за комментарии в Telegram

Военный суд вынес приговор по делу об оправдании терроризма

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45-летнего жителя Карелии осудили за публичное оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ по РК. В мессенджере Telegram мужчина разместил комментарии, поддерживающие и оправдывающие террористические акты, совершаемые по указке спецслужб Украины завербованными россиянами.

Силовики задержали мужчину в рамках уголовного дела.

Первый Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, в течение двух лет ему запрещено писать комментарии в Интернете. Приговор еще не вступил в законную силу.