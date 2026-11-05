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5 ноября 2026
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Происшествия

Жителя Карелии отправили в колонию за комментарии в Telegram

Военный суд вынес приговор по делу об оправдании терроризма
мобильный телефон заряжается на столе
изображение сгенерировано Алисой AI

45-летнего жителя Карелии осудили за публичное оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе УФСБ по РК. В мессенджере Telegram мужчина разместил комментарии, поддерживающие и оправдывающие террористические акты, совершаемые по указке спецслужб Украины завербованными россиянами.

Силовики задержали мужчину в рамках уголовного дела.

Первый Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, в течение двух лет ему запрещено писать комментарии в Интернете. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Молодого мужчину госпитализировали с места ДТП на юге Карелии

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