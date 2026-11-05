Какие артисты выступят в новогоднем «Голубом огоньке»

На «Мосфильме» стартуют съемки «Голубого огонька»: раскрыт состав участников

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Кто из звезд будет веселить россиян в новогоднюю ночь. Съемки новогоднего «Голубого огонька» начнутся совсем скоро, сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника, в «Огоньке» на телеканале «Россия» выступят Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Олег Газманов, Валерия, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Пелагея, Игорь Николаев, Николай Расторгуев, Алсу и другие артисты. Компанию звездам составят победители проекта «Синяя птица».

Съемки праздничного выпуска будут проходить на «Мосфильме» с 8 по 18 ноября 2026 года.

Другие телеканалы также готовятся к новогодней ночи. Например, телеканал ТНТ готовит комедийно-музыкальную фэнтези-сказку «Очень сказочные дела» (18+) с участием звезд.