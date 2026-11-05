Двое мужчин утонули на карьере при производстве работ

В Московской области устанавливаются обстоятельства гибели рабочих

Фото: ГСУ СК по Московской области

В Московской области возбуждено уголовное дело после гибели двух мужчин при производстве работ. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, 4 ноября в Октябрьском песчаном карьере четверо работников предприятия по добыче песка и песчано-гравийной смеси отправились на моторной лодке к плавучему земснаряду для ремонта лебедки. При этом в нарушение правил безопасности на них не было спасательных жилетов.

В какой-то момент лодка перевернулась, люди оказались в воде. Двое смогли выплыть, двое утонули.

Следователи осмотрели место трагедии, провели допросы. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что мужчина погиб после опрокидывания лодки на севере Карелии.