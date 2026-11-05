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5 ноября 2026
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Общество

Две ночи подряд будут перекрывать движение в центре Петрозаводска

Нельзя будет проехать у сгоревшего Дома горного начальника
Дом горного начальника
Фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске будет перекрыто движение у дома № 5 на ул. Фридриха Энгельса, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Проезд транспорта запретят в ночь с 5 на 6 ноября и с 6 на 7 ноября. С 00:00 до 06:00 там будут вывозить строительный мусор.

Отметим, по этому адресу находится деревянный памятник архитектуры 18 века и объект культурного наследия – Дом горного начальника, ныне сгоревший. Напомним, усадьба на Энгельса загорелась вечером 5 марта. Здание серьезно пострадало от огня. 

Ранее сообщалось, что Дом горного начальника в Петрозаводске законсервируют до конца года. С территории убрали мусор, укрепили грунт, чтобы техника могла работать. С центральной части исторического здания убрали неустойчивые конструкции.

Спасать уцелевшие после пожара деревянные конструкции исторического здания в центре столицы Карелии будут мастера высшего класса из архитектурно-реставрационного центра «Заонежье».

 

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