«Летающие лыжники» в Финляндии лишатся еще одного трамплина

В Финляндии решили снести исторический лыжный трамплин

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Финляндия лишится второго лыжного трамплина за короткий срок. Первый снесли минувшим летом в Куопио, демонтаж второго запланирован в Вуокатти на 2027–2028 годы. Последний спортивный объект известен тем, что здесь впервые был показан V-образный стиль прыжка.

100-метровый трамплин в Вуокатти построен в 1947 году. В настоящее время он выведен из эксплуатации из-за аварийного состояния склона, а срок действия официальной лицензии на его использование истекает в конце этого года. Капитальный ремонт объекта не поможет в вопросе получения сертификации Международной федерации лыжного спорта, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Iltalehti.

От строительства нового объекта также было решено отказаться. Он может обойтись в 10 млн евро.

Снос второго трамплина усугубит ситуацию с подготовкой «летающих лыжников» в скандинавской стране.