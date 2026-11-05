Маленький ребенок погиб в огне в российском регионе

В Пермском крае мать не успела спасти из огня шестилетнего сына

Фото: СУ СК по Пермскому краю

В Пермском крае шестилетний ребенок погиб на пожаре в частном доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 5 ноября в селе Сретенское. После начала пожара в доме мать успела спасти двух младших детей, а старшего вытащить из огня не смогла. После ликвидации возгорания специалисты нашли тело мальчика.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведется следствие.

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