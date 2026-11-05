Врач из Карелии завоевал медаль на «Кубке Гиппократа»

Главный невролог Минздрава Карелии завоевал «серебро» на хоккейном турнире в Сочи

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Владислав Максимов, главный невролог Минздрава Карелии, заведующий отделением острых нарушений мозгового кровообращения Республиканской больницы им. В.А. Баранова, принял участие во всероссийском турнире по хоккею среди врачебных команд «Кубок Гиппократа».

Наш земляк вышел на лед в составе команды «Врачи России», с которой завоевал серебряную медаль турнира.

«Владислав Игоревич не только спасает жизни в отделении ОНМК, но и доказывает: врач может быть примером здоровья и активного образа жизни»,

— говорится в сообщении Республиканской больницы им. В.А. Баранова.

Соревнования состоялись в Сочи и собрали более 300 врачей из 24 регионов страны. За победу боролись 16 команд.