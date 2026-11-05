Десятки боеприпасов найдены в лесах Карелии

Партию из 63 взрывоопасных предметов уничтожили в республике

Фото "Петрозаводск говорит"

Специалисты обезвредили в Карелии очередную партию взрывоопасных предметов. Об этом сообщает паблик Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

По данным КРПСС, боеприпасы были обнаружены в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Калевальском, Лоухском районах, Сортавальском, Лахденпохском и Муезерском округах. Всего были найдены 63 предмета - это гранаты, артиллерийские снаряды, минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Специалисты КРПСС вывезли опасные находки на полигон и уничтожили их. Отмечается, что всего с начала года в республике обезврежено более 400 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось о том, что маленький ребенок погиб в огне в российском регионе.