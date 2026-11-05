Собственный сын выбросил в окно женщину в Петербурге

Житель северной столицы подговорил приятеля убить мать

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин. Они подозреваются в покушении на убийство женщины, сообщает ГСУ СК по городу.

По данным Следственного комитета, 3 ноября один из подозреваемых подговорил друга помочь ему с убийством матери. Мужчины пришли в квартиру в Пушкине и напали на женщину. Один держал жертву, второй наносил ей множественные удары ножом. Затем подельники выбросили женщину из окна второго этажа.

Потерпевшая чудом выжила, поскольку прохожие вызвали скорую, и ей вовремя была оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи осмотрели место случившегося, допрошены свидетели. Назначен комплекс экспертиз. Следствие будет просить суд арестовать подозреваемых.

Ранее сообщалось о том, что молодой мужчина был найден мертвым у 27-этажки в Петербурге.