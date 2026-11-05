МегаФон обеспечил 5G связь в крупнейших аэропортах страны

Аэропорты Внуково в Москве и Кольцово в Екатеринбурге стали первыми авиаузлами в стране, на территории которых пассажирам доступна связь пятого поколения.

Фото: МегаФон

При строительстве сети специалисты оператора принимали во внимание специфику обеих площадок — расположение пассажирских зон и служебных объектов. В Кольцово покрытие 5G распространяется на весь аэровокзальный комплекс, в том числе на участки обслуживания пассажиров и воздушных судов. В аэропорту Внуково сигнал охватывает не только терминал, но и прилегающую инфраструктуру: подъездные дороги, парковочные зоны и ангарные территории.

По словам технического директора МегаФона Алексея Титова, компания целенаправленно развивает 5G там, где спрос на мобильный интернет особенно высок. Аэропорты — непростые объекты с точки зрения инженерии: нагрузка на сеть резко меняется в зависимости от расписания рейсов, а одновременно в онлайн выходят тысячи человек. Благодаря детальной проработке проекта и точной настройке оборудования во Внуково удаётся достигать скорости до 1 Гбит/с. Такой уровень соединения позволяет без задержек пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи.

Данные аналитики МегаФона подтверждают высокий спрос на мобильный трафик в этих аэропортах. В Кольцово основной поток пользователей формируют не только местные жители, но и путешественники из Москвы и Подмосковья, Санкт‑Петербурга и Ленинградской области, Башкирии и Забайкальского края. С начала осени объём переданного в Кольцово трафика эквивалентен просмотру свыше 16 миллионов коротких видео.

Пассажиропоток Внуково отличается широкой географией: летом 2026 года среди иностранцев чаще всего встречались гости из Турции, Беларуси и Франции; в топ‑10 также вошли туристы из Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Китая, США, Армении и Казахстана. Среди россиян аэропорт особенно популярен у жителей Санкт‑Петербурга, Сургута, Самары и Калуги. При этом самый высокий объём трафика на одного абонента зафиксирован у гостей из городов Дальнего Востока — Читы, Благовещенска и Владивостока.

Напомним, что запуск 5G от МегаФона стартовал 11 сентября сразу в нескольких мегаполисах — Москве, Санкт‑Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах.