Потребительские кредиты в России: динамика и прогнозы

Стабильность ключевой ставки и традиционный предновогодний подъём активности поддерживают рост рынка кредитов наличными.

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Рынок кредитов наличными в России демонстрирует уверенный рост: за десять месяцев 2026 года объёмы выдачи увеличились на 61 %, вплотную приблизившись к отметке в 4,5 трлн рублей. Аналитика ВТБ показывает, что в октябре динамика сохранилась — месячный объём кредитования превысил 500 млрд рублей и остался на уровне предыдущих трёх месяцев.

Стабильность ключевой ставки Банка России помогает удерживать текущие условия на рынке. Традиционный предновогодний подъём активности тоже вносит свой вклад: заёмщики стараются разобраться с накопившимися финансовыми вопросами, подготовиться к предстоящим тратам, а некоторые — пересмотреть условия уже имеющихся кредитов, в том числе с помощью рефинансирования. В ответ на спрос участники рынка наращивают объёмы кредитования.

Эксперты прогнозируют, что положительная динамика сохранится до конца года. По итогам 2026 года объём потребительского кредитования может достичь 5,9 трлн рублей — рост составит порядка 66 %.

Как отметил Роман Шаехов, заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ, действующие ценовые условия побуждают заёмщиков внимательнее подходить к выбору кредитных предложений. При этом дальнейшие тенденции во многом будут определяться политикой регулятора в отношении процентных ставок, а также ожиданиями по уровню инфляции.