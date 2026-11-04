По выходным автобус отвезет горожан к кладбищу в Петрозаводске

По выходным и праздничным дням продлили маршрут автобуса в отдаленном районе Петрозаводска

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По просьбам пассажиров предприятие «Городской транспорт» скорректировало маршрут движения автобуса №16 в выходные и праздничные дни в Петрозаводске.

Так, по выходным и праздничным дням автобусы маршрута № 16 пойдут от конечной станции «Сулажгорская улица» до остановочного пункта «Косогорная площадь» со всеми промежуточными остановками, уточнили в паблике предприятия.

Автобусы №16 будут курсировать по этому маршруту в указанные дни с 09:00 до 15:00.

Отметим, «Косогорная площадь» – это остановочный пункт рядом с Сулажгорским кладбищем, рядом с 7-м участком.