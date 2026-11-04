Снег с дождем сегодня добавят серых красок Карелии

Гололедица в среду ухудшит ситуацию в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 4 ноября, в Карелии сохранится холодная погода с дождем и мокрым снегом. О метеоусловиях в республике в День народного единства рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

На территории всего региона в среду будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +6.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Выше +2, +4 температура воздуха не поднимется. Атмосферное давление будет мало меняться.

По данным российского гидрометцентра, сегодня в Калевале +4,

в Кеми +4,

в Сегеже +3,

в Кондопоге +3,

в Медвежьегорске +2,

в Сортавале +7,

в Суоярви +3,

в Олонце +5,

в Пудоже +4.