Снег с дождем сегодня добавят серых красок Карелии

Сегодня, 4 ноября, в Карелии сохранится холодная погода с дождем и мокрым снегом. О метеоусловиях в республике в День народного единства рассказали специалисты регионального гидрометцентра.
На территории всего региона в среду будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +6.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Выше +2, +4 температура воздуха не поднимется. Атмосферное давление будет мало меняться.
По данным российского гидрометцентра, сегодня в Калевале +4,
в Кеми +4,
в Сегеже +3,
в Кондопоге +3,
в Медвежьегорске +2,
в Сортавале +7,
в Суоярви +3,
в Олонце +5,
в Пудоже +4.